НАЗК виявило порушення в декларації міністра освіти Шкарлета. Він серйозно завищив вартість придбаного автомобіля

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки адміністративного правопорушення в декларації міністра освіти Сергія Шкарлета. Він завищив вартість придбаного у 2018 році автомобіля.

Про це пише НАЗК у своєму Facebook.

«Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тисяч до 1,1 мільйона гривень)», — йдеться в повідомленні.

Так, у декларації Шкарлета було вказано, що у 2018 році він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 випуску за 288 тисяч гривень.

Натомість згідно з договором куплі-продажу Шкарлет заплатив за машину 49 тисяч гривень. Сам міністр запевняє, що заплатив за автомобіль саме ту суму, яку він вказав у декларації.

Проте за даними експертизи такий автомобіль у 2018 році коштував у середньому 644 тисячі гривень.

Відповідно НАЗК вважає, шо Шкарлет умисно вніс в декларацію неправдиві дані, які відрізняються від достовірних на 239 тисяч гривень.