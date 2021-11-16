СБУ оголосила підозру відомому львівському антивакцинатору Остапу Стахіву за плани «повалення конституційного ладу»

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Остап Стахів / YouTube

Служба безпеки оголосила підозру відомому львівському антивакцинатору, одному з організаторів антивакцинаторських протестів в Україні Остапу Стахіву. Його підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захопленні державної влади.

Про це повідомили «Бабелю» у пресслужбі СБУ.

«У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, в тому числі листування, в ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із «власною міліцією» та «економікою», — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що операції провели одразу у кількох регіонах. Підозру оголосили ще одному громадянину РФ. Служба безпеки вважає, що діяльність цієї мережі координувалася з Росії.

СБУ не називає прізвища «лідера антивакцинаторів», однак львівські ЗМІ повідомляли про те, що обшуки правоохоронці проводили саме у Стахіва.