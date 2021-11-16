Покійного режисера Альфреда Гічкока звинуватили у домаганнях

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Акторка Дакота Джонсон, відома за фільмами «50 відтінків сірого», звинуватила нині покійного режисера Альфреда Гічкока у домаганнях до її бабусі — актриси Тіппі Хедрен.

Про це Джонсон заявила у подкасті Awards Chatter від The Hollywood Reporter.

«Альфред Гічкок зруйнував її карʼєру, бо вона не хотіла спати з ним. Він тероризував її. При цьому його жодного разу не було притягнуто до відповідальності. Про це непросто говорити, адже це моя бабуся», — сказала Джонсон.

На думку актриси, режисер зловживав своєю владою, і це «цілком неприйнятно». «Не можна використовувати свою силу проти тих, хто слабший», — наголосила вона.

Тіппі Хедрен знялася у двох фільмах Гічкока — «Птахи» та «Марні». За роль у «Птахах» Хедрен 1963 року отримала премію «Золотий глобус».