Покойного режиссера Альфреда Хичкока обвинили в домогательствах

Актриса Дакота Джонсон, известная по фильмам «50 оттенков серого», обвинила ныне покойного режиссера Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке — актрисе Типпи Хедрен.

Об этом Джонсон заявила в подкасте Awards Chatter от The Hollywood Reporter.

«Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним. Он терроризировал ее. При этом его ни разу не привлекли к ответственности. Об этом непросто говорить, ведь это моя бабушка», — сказала Джонсон.

По мнению актрисы, режиссер злоупотреблял своей властью, и это «совершенно неприемлемо». «Нельзя использовать свою силу против тех, кто слабее», — подчеркнула она.

Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Хичкока — «Птицы» и «Марни». За роль в «Птицах» Хедрен в 1963 году получила премию «Золотой глобус».