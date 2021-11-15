В Україні винесли перший тюремний вирок за злочин на ґрунті гомофобії

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Галицький районний суд міста Львова 15 листопада виніс перший у країні тюремний вирок за злочин на ґрунті гомофобії: 4 роки вʼязниці отримав нападник на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу, якому вони здались схожими на геїв.

Про це повідомила громадська організація «Інсайт» у понеділок, 15 листопада.

У нападника вже була судимість з невідбутим покаранням, тому його засудили до позбавлення волі строком на 4 роки та 1 місяць. Його визнали винним у хуліганстві, але із зазначенням гомофобного мотиву вчинення злочину.

Нагадаємо, що 25 липня 2021 року у Львові група молодиків напала на Сергія Савіна та Максима Вербу, бо ті здалися їм схожими на геїв. Хлопців побили, після чого викрали у них гаманець та телефон. Усіх чотирьох причетних до нападу затримали. Станом на 15 листопада покарання отримали двоє з них: один з нападників — умовний термін 4 роки, другий — вʼязницю на 4 роки й 1 місяць. Ще двоє чекають на свої вироки.