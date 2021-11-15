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Індія вперше за весь час пандемії відкрила кордони для вакцинованих туристів. У переліку дозволених 99 країн.

Про це пише CNBC.

Відповідно до рекомендацій влади, громадяни із цих держав зможуть в’їхати в Індію без необхідності здавати тест після прибуття, але вони повинні будуть стежити за своїм здоров’ям протягом 14 днів.

У переліку з 99 країн є США, Велика Британія, Сінгапур, Австралія, Бразилія, низка країн-членів ЄС, а також Україна.

До Індії пустять туристів, повністю вакцинованих препаратами, що визнані ВООЗ або іншими державами.