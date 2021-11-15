У мережі біткоїна стартувало перше за останні 4 роки велике оновлення. Що зміниться?

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QuoteInspector.com / Flickr

У блокчейні криптовалюти біткоїн стартувало найбільше за останні 4 роки оновлення під назвою Taproot. Воно має підвищити конфіденційність і масштабованість мережі, а також відкрити потенціал для смарт-контрактів.

Про це пишуть CNBC і The Page.

Оновлення внесе зміни до цифрових підписів, що дозволить агрегувати кілька підписів для однієї транзакції в єдиний підпис. Зараз криптовалюта використовує алгоритм, який створює підпис із закритого ключа, що керує гаманцем біткоїнів. Після оновлення ключі будуть більш конфіденційними — вони будуть менш помітними в ланцюжку транзакцій.

Taproot змінить правила для смарт-контрактів. Їх можна буде використовувати майже для будь-яких транзакцій, а самі вони дозволять створювати програми та бізнес на блокчейні.

Загалом оновлення знизить розмір комісій у мережі біткоїна.

Деякі аналітики вважають, що оновлення Taproot позитивно вплине на зростання криптовалюти.