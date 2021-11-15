Путін скасував мита для товарів з окупованого Донбасу і прирівняв їх до російських

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kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про так зване надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Своїм указом Путін доручив урядові РФ упродовж місяця забезпечити визнання в Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, і створити для них однакові закупівельні умови на рівні з російськими товарами.

Таким чином, будь-яке підприємство з окупованих територій Донбасу зможе подати заявку на участь у державних закупівлях РФ.

Також в указі йдеться про визначення «пункту пропуску», через який ці товари йтимуть з окупованих територій у Росію.

Свій указ Путін аргументує бажанням «допомогти жителям окупованих територій в умовах коронавірусної кризи та економічної блокади».