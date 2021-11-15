Путін скасував мита для товарів з окупованого Донбасу і прирівняв їх до російських
- Автор:
- Софія Телішевська
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kremlin.ru
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про так зване надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України.
Своїм указом Путін доручив урядові РФ упродовж місяця забезпечити визнання в Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, і створити для них однакові закупівельні умови на рівні з російськими товарами.
Таким чином, будь-яке підприємство з окупованих територій Донбасу зможе подати заявку на участь у державних закупівлях РФ.
Також в указі йдеться про визначення «пункту пропуску», через який ці товари йтимуть з окупованих територій у Росію.
Свій указ Путін аргументує бажанням «допомогти жителям окупованих територій в умовах коронавірусної кризи та економічної блокади».
- Неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія окупувала українську територію.