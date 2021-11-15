Держстат: ВВП України у третьому кварталі зріс лише на 2,4% — економіка відновлюється, але повільно

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Death to Stock

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2021 року зріс на 2,4%, як порівняти з третім кварталом 2020 року. Економіка країни відновлюється повільно.

Про це свідчать дані оперативної оцінки Державної служби статистики.

Проти попереднього кварталу та з урахуванням сезонного фактору ВВП збільшився на 1,4%. Другий квартал цього року показав зростання ВВП на 5,7%.

Тоді економіка України відновила зростання після пʼяти поспіль кварталів падіння, пік якого припав на другий квартал 2020 року. Тоді через локдаун ВВП впав на 11,2%.

Коронавірус відчутно вдарив по економіці минулого року. Загалом ВВП за 2020 рік впав на 4%.