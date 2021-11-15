Син Муаммара Каддафі балотується на посаду президента Лівії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Другий син поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі, 49-річний Саїф аль Іслам зареєструвався як кандидат на президентських виборах. Волевиявлення в Лівії має відбутися 24 грудня 2021 року.
Про це повідомляють Reuters і «Русская служба BBC».
На реєстрацію Саїф аль Іслам прийшов у традиційному лівійському одязі та процитував один із віршів Корану: «Розсуди між нами і нашим народом по справедливості, адже Ти — найкращий із суддів».
Військовий прокурор Лівії заявив, що його відомство вже офіційно попросило виборчу комісію призупинити участь сина Каддафі у виборах.
Після багаторічної громадянської війни, яку вели політико-військові угруповання на сході та заході країни, зараз Лівією керує тимчасовий уряд. Однак політична ситуація залишається вкрай нестабільною, тому є великі сумніви, що вибори взагалі відбудуться.
Саїф аль Іслам Каддафі до повалення лівійського лідера вважався його наступником, він брав безпосередню участь у жорстокому придушенні повстання проти свого батька у 2011 році.
Син Каддафі вважає «арабську весну» провалом і виправдовує політику свого батька.
Після вбивства Муаммара Каддафі його син потрапив у полон і був засуджений до страти за злочини під час придушення постання. Саїф аль Іслам провів за ґратами шість років, пізніше смертний вирок скасували. Проте Міжнародний трибунал у Гаазі досі має ордер на його арешт за двома звинуваченнями у злочинах проти людяності — за вбивства та переслідування.
Окрім сина Каддафі, у президентських виборах беруть участь командувач антиурядових сил Лівійської національної армії генерал Хафтар (якого підтримує Росія), чинний премʼєр-міністр Абдель Хамід Дбейба та спікер парламенту Іса Агіла Салех.
- У вересні 2021 року іншого сина Муаммара Каддафі — Сааді — звільнили з вʼязниці у Триполі. Колишнього професійного футболіста звинувачували у злочинах проти демонстрантів у 2011 році та вбивстві у 2005 році лівійського футбольного тренера Башира аль Раяні. Згодом апеляційний суд виправдав Каддафі-молодшого за звинуваченням у вбивстві тренера.
- У жовтні ООН оприлюднила доповідь, у якій пов’язала численні воєнні злочини під час конфлікту в Лівії з діяльністю російських найманців з «групи Вагнера».