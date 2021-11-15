Син Муаммара Каддафі балотується на посаду президента Лівії

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Другий син поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі, 49-річний Саїф аль Іслам зареєструвався як кандидат на президентських виборах. Волевиявлення в Лівії має відбутися 24 грудня 2021 року.

Про це повідомляють Reuters і «Русская служба BBC».

На реєстрацію Саїф аль Іслам прийшов у традиційному лівійському одязі та процитував один із віршів Корану: «Розсуди між нами і нашим народом по справедливості, адже Ти — найкращий із суддів».

Військовий прокурор Лівії заявив, що його відомство вже офіційно попросило виборчу комісію призупинити участь сина Каддафі у виборах.

Після багаторічної громадянської війни, яку вели політико-військові угруповання на сході та заході країни, зараз Лівією керує тимчасовий уряд. Однак політична ситуація залишається вкрай нестабільною, тому є великі сумніви, що вибори взагалі відбудуться.

Саїф аль Іслам Каддафі до повалення лівійського лідера вважався його наступником, він брав безпосередню участь у жорстокому придушенні повстання проти свого батька у 2011 році.

Син Каддафі вважає «арабську весну» провалом і виправдовує політику свого батька.

Після вбивства Муаммара Каддафі його син потрапив у полон і був засуджений до страти за злочини під час придушення постання. Саїф аль Іслам провів за ґратами шість років, пізніше смертний вирок скасували. Проте Міжнародний трибунал у Гаазі досі має ордер на його арешт за двома звинуваченнями у злочинах проти людяності — за вбивства та переслідування.

Окрім сина Каддафі, у президентських виборах беруть участь командувач антиурядових сил Лівійської національної армії генерал Хафтар (якого підтримує Росія), чинний премʼєр-міністр Абдель Хамід Дбейба та спікер парламенту Іса Агіла Салех.