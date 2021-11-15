Творці гри Call of Duty: Vanguard вибачилися за сцени з розкиданими на підлозі сторінками Корану

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Компанія Activision вибачилася за появу в деяких сценах гри Call of Duty: Vanguard сторінок із Корану, які були розкидані на підлозі.

Про це пише CNN.

Сторінки священної для мусульман книги зʼявляються під час кампанії Der Anfang, режимі виживання у грі, в якому гравці стикаються з навалою солдатів-зомбі. Зазначається, що в ісламі заборонено класти Коран на підлогу або будь-яку брудну поверхню. Поява таких сцен викликала широку критику гравців із мусульманських країн.

Twitter / ChampVG

«Call of Duty створена для всіх. Минулого тижня було помилково включено чутливий для мусульманської спільноти контент, який вже видалено з гри», — заявив представник Activision.

Call of Duty не вперше викликає негативну критику з боку мусульман. У 2012 році розробникам Call of Duty: Modern Warfare 2 довелося видалити карту, розраховану на багато користувачів, де у ванній були показані ісламські релігійні тексти, які містять слово «Аллах».