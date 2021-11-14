У США хакери зламали електронну пошту ФБР і розіслали користувачам сотні тисяч листів

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Charles 🇵🇭 / Unsplash

У США невідомі хакери зламали зовнішню систему електронної пошти Федерального бюро розслідувань і розіслали користувачам сотні тисяч спам-листів.

Про це повідомило видання Вloomberg.

У ФБР зазначили, що зловмисники зламали пошту, яка використовувалася для звʼязків із громадськістю, а не для обміну секретною інформацією.

Видання припускає, що зловмисники намагалися очорнити репутацію кіберексперта Вінні Троя, оскільки саме від його імені адресатам розіслали близько 100 тисяч листів із попередженням про можливу кібератаку.

Експерти Spamhaus зазначають, що в листах не було шкідливого програмного забезпечення. Імовірно, метою кібератаки було дискредитувати Троя чи завалити Бюро дзвінками стурбованих користувачів.

У ФБР заявили, що знають про інцидент і що до розслідування підключиться Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.