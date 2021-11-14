На Донбасі окупанти сім разів порушили «тишу» і поранили двох бійців ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Окупанти сім разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
У напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У районі населеного пункту Чермалик противник використав безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17, а біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неспокійно було й біля Катеринівки, що в Луганській області. Там окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
У бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, а поблизу Старогнатівки — з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, він перебуває у лікарні.
Станом на 07:00 14 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Унаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надали домедичну допомогу й евакуювали до лікарні, чоловік перебуває у важкому стані.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити вогневу активність.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.