У Єгипті шторм вимив на берег скорпіонів. Вони смертельно вжалили трьох людей, 450 постраждало

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У Єгипті шторм у курортному місті Асуан вимив з річки Ніл скорпіонів, вони опинились на вулицях і смертельно вжалили трьох людей, ще близько 450 людей зазнали поранень від їх укусів.

Про це повідомляє BBC.

Медичні центри в селах, розташованих неподалік від гір та пустель, отримали додаткові дози протиотрути. Людей закликають залишатися вдома та уникати місць, де багато дерев.

Скорпіонів регулярно вимиває на вулиці сильний дощ. Симптоми після їх укусів можуть включати утруднене дихання, посмикування мʼязів і незвичайні рухи голови. Протиотрута використовується як профілактичний захід до появи симптомів, але може також працювати, коли симптоми починають посилюватись.