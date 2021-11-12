У Флориді померла 16-річна самка дельфіна Вінтер, у якої був протез замість хвоста. Про неї є фільм

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Clearwater Aquarium / Twitter

У США, у штаті Флорида померла 16-річна самка дельфіна Вінтер, у якої був імплант замість хвоста. У 2011 році вона стала зіркою фільму «Історія дельфіна».

Про це повідомляє Daily Mail.

На початку листопада у Вінтер виявили кишкову непрохідність. Вона померла 11 листопада в морському акваріумі міста Кліруотер, де експерти з догляду за тваринами робили їй процедури для покрашення стану. Ветеринар розповів, що акваріум співпрацював зі спеціалістами та експертами з морських ссавців з усієї країни, але дельфін уже перебував у критичному стані. Через смерть Вінтер акваріум закрили для відвідувачів 12 листопада.

Вінтер раніше вже мала проблеми з кишківником (це не рідкість серед дельфінів), але цього разу проблема була серйозною, лікування не давало результатів.

У 2005 році двомісячну Вінтер знайшли біля берегів Флориди. Вона потрапила в крабову пастку браконьєрів, що призвело до втрати хвоста. Вінтер виходили, і вона стала жити в морському акваріумі та ветеринарному шпиталі Clearwater Marine Aquarium. Вона отримала штучний пластмасовий хвіст, який дозволяв їй плавати.

У 2011 році на екрани вийшла стрічка «Історія дельфіна», вона розповідає про одужання Вінтер та про безпрецедентні та тривалі зусилля щодо створення їй протеза хвоста. Через три роки випустили продовження фільму. Там, окрім Вінтер, був і Хоуп — ще один врятований дельфін.