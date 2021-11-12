Фонд держмайна продав завод «Електронмаш» за майже мільярд гривень. Ціна під час аукціону зросла у 14,5 разів

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Фонд державного майна України

Фонд державного майна продав завод «Електронмаш» у Києві за майже мільярд гривень. Стартова ціна лоту становила 66,7 мільйона гривень і під час торгів зросла аж до 970 мільйонів.

Про це пише пресслужба ФДМУ.

В аукціоні взяли участь 22 учасника. Під час торгів ціна за завод зросла у 14,5 разів.

«Як і «Електронмаш» — таких об’єктів багато, і це ще не найгірший випадок. Якщо ще чекати, приватизувати, можливо, вже буде нічого. Щоб позбавити державу тягаря, усі непрофільні активи слід приватизувати на прозорих аукціонах та дати бізнесу займатися бізнесом», — заявив очільник ФДМУ Дмитро Сенниченко.

На аукціоні були продані нерухомість заводу, зокрема корпуси, склади, їдальня, котельні приміщення, а також база відпочинку у Чернігівській області.

Переможцем торгів стала компанія «Лортен груп», яку зареєстрували у 2018 році. Її статутний капітал — 100 гривень, а власником вказаний Олег Піченевський.