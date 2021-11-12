У Instagram можна поставити статус — функція наразі доступна не усім
- Автор:
- Софія Телішевська
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Photo by Katka Pavlickova on Unsplash
Користувачі соцмережі Instagram мають можливість поставити статус. Туди можна на 24 години вставити будь-який напис чи емодзі.
Статус також можна вибрати з чотирьох наявних варіантів — «радію», «зайнятий(а)», «святкую» та «працюю».
Якщо функція не зʼявилася, необхідно зайти у вкладку з особистими повідомленнями, тоді зʼявляється діалогове вікно, де можна встановити статус. Для тексту є обмеження — 32 символи.
Деякі користувачі з пристроями з операційною системою Android поскаржилися на некоректну роботу статусу, у них замість емодзі відображаються випадкові символи, а інші — зовсім не змогли встановити статус, у них просто не зʼявилася така функція.
- У соцмережі Instagram незабаром зʼявляться платні підписки на авторів контенту. Функція зʼявиться у додатку та дозволить користувачам платити за ексклюзивний контент.