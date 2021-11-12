У Нідерландах майже на місяць запровадять частковий локдаун. При цьому для українців країна залишається відкритою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Aquiles Carattino / Unsplash
У Нідерландах майже на місяць запровадять частковий локдаун, щоб зупинити поширення коронавірусу. З початку тижня в країні почалося різке зростання захворюваності — лише минулої доби в Нідерландах виявили понад 16 тисяч хворих, з урахуванням того, що 72,1% населення повністю вакциновано.
Про це повідомляє Reuters.
З 13 листопада, суботи, на три тижні вкоротять роботу барів, ресторанів, закладів харчування та магазинів із товарами другорядного значення. Вони будуть зачинятися о 19:00. Влада рекомендує громадянам перейти на віддалену роботу.
Усі спортивні заходи проходитимуть без глядачів. У той же час школи, театри та кінотеатри залишаться відкритими.
Про рішення ввести обмеження уряд оголосить сьогодні ввечері.
- Нідерланди залишаються доступними для українських туристів, як і Франція, Словаччина, Кіпр, Естонія, Швеція, Хорватія, Чехія, Данія, Австрія, Бельгія, Іспанія та Ірландія. Європейський Союз 9 листопада виключив Україну із переліку безпечних для подорожей країн, але кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд.