Накази катувати українців в «Ізоляції» віддавали працівники ФСБ Росії. Комендант катівні Куликовський дав перші свідчення

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МВС

Служба безпеки України опублікувала свідчення колишнього бойовика «ДНР», який очолював незаконну в’язницю окупантів «Ізоляція». Пресслужба не називає імʼя чоловіка, але з тексту релізу зрозуміло, що йдеться про коменданта катівні Дениса Куликовського, якого затримали у Києві 9 листопада.

Саме цей бойовик з позивним «Палич» організовував катування полонених у незаконній тюрмі, а також ґвалтував людей та знущався з них.

У своїх свідченнях Куликовський розповів, що працював в «Ізоляції» з 2014 року, спершу був інспектором охорони і стежив за безпекою, а в грудні 2014 року став начальником катівні.

«Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб відкачати людину, коли їй стане зле», — зазначив колишній комендант вʼязниці.

За його словами, до затриманих, які не йшли на співпрацю та не хотіли давати свідчення, застосовувалися тортури.

Куликовський зазначив, що «лікарем» там був Станіслав Симонов, він же пускав електричний струм до статевих органів полонених, рук та ніг — на мові бойовиків такий спосіб катувань називали «тапік». Раніше тортури електрикою активно застосовувалися НКВС у 1937 році та Гестапо у роки війни.

За непокору українців саджали в одиночні камери без туалетів [їм давали пусті пляшки тільки]. Також, за наказом Євдокимова Василя Вікторовича з позивним «Ленін», комендант змушував полонених добу стояти на ногах без їжі та води, аби вони дали свідчення.

Куликовський керував «Ізоляцією» до липня 2015 року, оскільки під час розпивання алкоголю з охоронцями катівні він убив одного з них. Так, з 2015 року до січня 2018 року бойовик перебував у «Ізоляції», але уже не керував нею, хоча й виконував усі ті самі функції — катував людей.

Саме «засновник» катівні Євдокимов напряму працював із ФСБ, вони затримували людей та притягали їх в «Ізоляцію». Також Куликовський підтвердив, що бойовики організували убивство полковника ГУР МОУ Максима Шаповала.

Нагадаємо, 10 листопада Приморський суд Маріуполя обрав безальтернативний запобіжний захід для коменданта катівні «Ізоляція» Дениса Куликовського — два місяці арешту без права внесення застави. Сам Куликовський на суді визнав свою провину і сказав, що шкодує про скоєне.

З 2019 року він жив у Києві, знімав квартиру та заробляв на життя підробітками — затримали його 9 листопада 2021 року