СБУ не пустила в небо України підсанкційний літак нардепа Козака
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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СБУ
Служба безпеки України та Украерорух не пустили в Україну підсанкційний літак підозрюваного у держзраді нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними спецслужби, літак намагалися вивести з-під санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО), для цього змінили бортовий номер судна: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.
У СБУ зазначили, що 10 листопада літак із новим номером намагався потрапити у повітряний простір України — летів із країни Євросоюзу до Росії.
СБУ не називає прізвище нардепа, але вказує, що це «той депутат Верховної Ради, якого СБУ підозрює у державній зраді». Як відомо, літак із бортовим номером Т7BRG належить нардепу ОПзЖ Тарасу Козаку.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про санкції проти Козака та його телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne. Вони передбачають анулювання ліцензій та заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.
- 3 лютого РНБО запровадила санкції проти молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA за здійснення польотів до Росії та на тимчасово окуповані території України з порушенням законодавства. За даними слідства, літаки належали голові політради «Опозиційної платформи — За життя», нардепу Віктору Медведчуку та його колезі Тарасу Козаку.
- 10 листопада голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу повідомив, що також вирішується питання про застосування санкцій щодо нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U S.R.L.