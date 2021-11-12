СБУ не пустила в небо України підсанкційний літак нардепа Козака

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СБУ

Служба безпеки України та Украерорух не пустили в Україну підсанкційний літак підозрюваного у держзраді нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, літак намагалися вивести з-під санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО), для цього змінили бортовий номер судна: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

У СБУ зазначили, що 10 листопада літак із новим номером намагався потрапити у повітряний простір України — летів із країни Євросоюзу до Росії.

СБУ не називає прізвище нардепа, але вказує, що це «той депутат Верховної Ради, якого СБУ підозрює у державній зраді». Як відомо, літак із бортовим номером Т7BRG належить нардепу ОПзЖ Тарасу Козаку.