СБУ затримала екскерівницю «відділу кадрів» батальйону «Оплот». Вона підбирала людей для війни проти ЗСУ

Новини

Служба безпеки України затримала у Донецькій області колишню членкиню угруповання «ДНР», яка займалась «підбором кадрів» для участі у бойових діях проти ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмуту приєдналась у 2014 році. Вона входила до складу терористичного угруповання «Оплот» і брала участь у збройному спротиві українським військовим підрозділам.

Пізніше її призначили керівницею «відділу кадрів», де одним із основних її завдань був відбір кандидатів до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона покинула лави бойовиків і повернулася на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалася переховуватись від правосуддя.

Під час обшуків правоохоронці виявили у неї засоби зв’язку та ноутбук, який містить докази її діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за участь у терористичній організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.