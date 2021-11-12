СБУ затримала екскерівницю «відділу кадрів» батальйону «Оплот». Вона підбирала людей для війни проти ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Служба безпеки України затримала у Донецькій області колишню членкиню угруповання «ДНР», яка займалась «підбором кадрів» для участі у бойових діях проти ЗСУ.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмуту приєдналась у 2014 році. Вона входила до складу терористичного угруповання «Оплот» і брала участь у збройному спротиві українським військовим підрозділам.
Пізніше її призначили керівницею «відділу кадрів», де одним із основних її завдань був відбір кандидатів до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона покинула лави бойовиків і повернулася на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалася переховуватись від правосуддя.
Під час обшуків правоохоронці виявили у неї засоби зв’язку та ноутбук, який містить докази її діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за участь у терористичній організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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