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«Укрзалізниця» запускає власні трансфери до «Буковелю» і збільшує кількість рейсів на курорт

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Компанія «Укрзалізниця» запускає власні трансфери до гірськолижного курорту «Буковель» від станції Татарів. Ця станція є найближчою до курорту.

Про це пише пресслужба УЗ.

«АТ «Укрзалізниця» починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту», — йдеться у повідомленні.

Відповідного до нового графіку руху через цю станцію їхатимуть рейси:

Окрім цього, з 12 грудня з залізничного вокзалу у Татарові «Укрзалізниця» організовуватиме автобусні трансфери до «Буковелю» з фіксованою ціною в 50 гривень.