Оксфордський університет розпочав випробування нової вакцини від вірусу Ебола

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Twitter / WHO African Region

Оксфордський університет у Великій Британії почав випробування нової вакцини від вірусу Ебола.

Про це пише BBC.

Вакцину розробили для боротьби із заїрським і суданським типами вірусу Ебола, які є причиною майже всіх спалахів, викликаної вірусом лихоманки.

Нова вакцина заснована на ослабленій версії вірусу, який був генетично модифікований, тому його реплікація в організмі людей неможлива. Цей метод успішно застосовувався для розробки вакцини Oxford/AstraZeneca від коронавірусу.

На першому етапі випробувань 26 людей віком від 18 до 55 років отримають одну дозу вакцини та перебуватимуть під наглядом протягом шести місяців,. Результати очікуються у другому кварталі 2022 року.

Науці відомі чотири види вірусу Ебола, що викликає лихоманку в людей. З них заїрський варіант є найнебезпечнішим — без лікування він призводить до смерті в 70—90% випадків.