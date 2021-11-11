Петиція активіста Стерненка про заборону на вʼїзд громадянам Росії набрала 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент

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Ovsyannikova Yulia / Barcroft Media via Getty Images

Петиція про заборону громадянам Росії вʼїжджати на територію України або запровадження візового режиму з державою-агресором набрала 25 тисяч голосів, необхідних, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський.

Ініціатором петиції на сайті президента виступив активіст Сергій Стерненко. Метою петиції він вказав захист національної безпеки в умовах війни з Росією. Станом на 16:45 її підписали 25 068 людей.

Сам Стерненко зазначив, що вона набрала підписи за вісім днів.

«Тепер перед президентом Зеленським постав дуже простий вибір. Якщо він захищає інтереси громадян України, то зобовʼязаний виконати вимоги петиції. Якщо ж він відстоює інтереси громадян РФ, то відмовить. Тема петиції особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів», — написав Стерненко у Facebook.