Помер Фредерік де Клерк — останній білий президент ПАР. Він звільнив із вʼязниці Нельсона Манделу

Новини

Wikimedia

11 листопада 2021 року помер Фредерік де Клерк — колишній президент Південно-Африканської Республіки й остання біла людина, яка очолювала країну. Він також був ключовою фігурою у переході країни до демократії.

Про це повідомляє BBC.

Де Клер помер у віці 85-років у своєму будинку в Кейптауні після боротьби з раком мезотеліоми (вражає слизову оболонку легень). Про онкологію у де Клерка стало відомо в червні. У нього залишилися дружина Еліта, донька, два сини й онуки.

Де Клерк очолював державу з вересня 1989 року до травня 1994 року. У 1990 році він легалізував партії, що виступали проти апартеїду, після чого з вʼязниці звільнили найвідомішого дисидента країни та борця з дискримінацією темношкірого населення Нельсона Манделу, який провів за ґратами 27 років.

У 1993 році де Клерку разом із Манделою присудили Нобелівську премію миру. А у 1994 році у країні відбулися багатопартійні вибори, на яких партія Мандели здобула перемогу, і він очолив країну.

Фредерік де Клерк народився у березні 1936 року в Йоганнесбурзі в родині політиків-африканерів. Він працював юристом і обіймав низку міністерських посад, перш ніж у лютому 1989 року очолив Національну партію. Його дії допомогли покласти край епосі апартеїду в Південній Африці, і він став одним із двох заступників президента країни, коли Мандела очолив країну.

Фредерік де Клерк пішов із політики у 1997 році, заявивши: «Я йду у відставку, тому що переконаний, що це відповідає інтересам партії та країни».