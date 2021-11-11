Twitter припинив обрізати превʼю зображень у веб-версії, після звинувачень у расовій упередженості
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Соцмережа Twitter припинила автоматично обрізати превʼю зображень у веб-версії. Тепер, як і в мобільній версії, користувачам не потрібно натискати на фото, щоб побачити його повністю.
Розробники соцмережі повідомляють, що відтепер усі формати зображень, у тому числі портретний, відображатимуться у стрічці повністю. Алгоритм «різати» фото не буде.
Блог Engadget однак вказує, що зображення будуть урізатись до співвідношення 16:9, якщо до фото прикріпити посилання.
The Verge пише, що зміни ввели після скарг користувачів на упередженість алгоритмів, які «різали» зображення на превʼю з темношкірими людьми, віддаючи перевагу білим людям.
- У серпні компанія Twitter заплатила $3 500 українцю, аспіранту швейцарського університету EFPL Богдану Кулиничу, за виявлений баг у роботі соцмережі. Він виявив, що алгоритм обрізки зображень Twitter віддає перевагу молодим людям, струнким фігурам та світлішій шкірі.
- Алгоритм обрізки звинувачували у расизмі ще у 2020 році.