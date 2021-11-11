Окупанти спростили пропуск людей через КПВВ «Станиця Луганська». За кілька годин через пункт пройшли 974 українці

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Alexander Reka \ TASS via Getty Images

Окупаційна «влада» окремих районів Луганської області спростила пропуск людей через контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Станиця Луганська». Попри наявність обмеження на перетин «кордону» раз на місяць, на КПВВ помітно збільшився наплив людей.

Про це повідомляє представник України в соціально-економічній підгрупі ТКГ Вікторія Страхова.

За її словами, станом на 12:00 з тимчасово окупованих територій України 731 людина перейшла на підконтрольну Києву територію, а туди перейшли 243 людини. Загалом 974 українці змогли перетнути лінію КПВВ.

«Для порівняння: вчора за весь день КПВВ перетнули всього 264 особи. Розумію, що для моїх київських друзів ці цифри мало про що говорять, але для луганчан це означає, що з 731 громадянином України є соціальний звʼязок, це означає, що 731 громадянин зміг скористатися українськими держсервісами», — наголосила Страхова.

Нагадаємо, 5 листопада через черговий обстріл на Донбасі зупиняли пропуск людей на КПВВ «Станиця Луганська», а з 10 жовтня «влада» окупованої території Луганської області змінила правила перетину КПВВ «Станиця Луганська». Увесь цей час на неокуповану територію могли потрапити тільки люди з попередньо сформованих списків і за наявності певної гострої необхідності. Пенсіонерам у пропуску відмовляли зовсім.