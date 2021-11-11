У світі 84 мільйони людей вимушено стали біженцями — звіт ООН

Новини

European Parliament / Flickr

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, наразі кількість людей, які вимушені були покинути свій дім, перевищила 84 мільйони.

Ще наприкінці 2020 року число таких людей у світі становило близько 82,4 мільйона, але внаслідок кліматичних змін і ситуації в Афганістані та Сирії ця статистика помітно змінилася.

Так, приблизно 51 мільйон людей є внутрішньо переміщеними особами, більшість з них — представники Конго й Ефіопії. Також зазначається, що насильство в Мʼянмі та Афганістані теж змусило людей залишити свої домівки в період з січня до червня 2021 року.

Загалом найбільше нових біженців за останній рік прибули з пʼяти країн: Центральноафриканської Республіки (71 800), Південного Судану (61 700), Сирії (38 800), Афганістану (25 200) і Нігерії (20 300).

Решта людей — понад 12 мільйонів — це ті, чиї прохання про надання притулку розглядаються, а також особи без громадянства.

Також в ООН зазначили, що за цей рік 126,7 тисячі біженців змогли повернутися додому.