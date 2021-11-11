Мінʼюст США подав позов проти Uber через дискримінацію людей з інвалідністю

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Elliott Brown / Flickr

У США Міністерство юстиції подало позов проти компанії Uber через дискримінацію людей з інвалідністю.

Річ у тім, що час безкоштовного очікування на клієнта становить лише дві хвилини, а якщо людина користується інівалідним візком, то їй потрібно більше часу, аби доїхати до машини та сісти у неї. Через це клієнти з інвалідністю повинні доплачувати гроші, пише Reuters.

Таким чином, на переконання Мінʼюсту, Uber порушує закон «Про сприяння людям з інвалідністю». Тому відомство просить суд зобовʼязати компанію змінити тарифи та виплатити компенсацію тим, хто стикнувся з «незаконною» переплатою.

Помічник генерального прокурора з відділу цивільних прав Мінʼюсту США Крістен Кларк заявив, що люди з інвалідністю заслуговують на рівний доступ до всіх сфер суспільного життя, тож Uber не може «карати» таких пасажирів за цілком зрозуміле очікування.

Водночас представники Uber заявили, що мають спеціальні тарифи для маломобільних громадян і для тих, кому потрібна допомога з посадкою і висадкою.

Також компанія запевняє, що автоматично повертає кошти за очікування тим клієнтам, котрі вказали статус пасажира з інвалідністю. Утім, щодо «автоматичності» такого процесу є питання, оскільки сама компанія раніше заявляла, що повертає гроші «на запит користувача».