Минюст США подал иск против Uber из-за дискриминации людей с инвалидностью

В США Министерство юстиции подало иск против компании Uber из-за дискриминации людей с инвалидностью.
Дело в том, что время бесплатного ожидания клиента составляет всего две минуты, а если человек пользуется инвалидной коляской, то ему нужно больше времени, чтобы доехать до машины и сесть в нее. В результате клиенты с инвалидностью вынуждены доплачивать деньги, пишет Reuters.
Таким образом, по мнению Минюста, Uber нарушает закон «О содействии людям с инвалидностью». Поэтому ведомство просит суд обязать компанию изменить тарифы и выплатить компенсацию тем, кто солкнулся с «незаконной» переплатой.
Помощник генерального прокурора из отдела гражданских прав Минюста США Кристен Кларк заявил, что люди с инвалидностью заслуживают равного доступа ко всем сферам общественной жизни, поэтому Uber не может «наказывать» таких пассажиров за вполне понятное ожидание.
В то же время представители Uber заявили, что в компании действуют специальные тарифы для маломобильных граждан и для тех, кто нуждается в помощи с посадкой и высадкой.
Также компания уверяет, что автоматически возвращает средства за ожидание клиентам, указавшим статус пассажира с инвалидностью. Впрочем, относительно «автоматичности» такого процесса есть вопросы, поскольку сама компания ранее заявила, что возвращает деньги «по запросу пользователя».
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