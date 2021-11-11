Apple тестує функцію передачі даних після смерті користувача. Обрати можна до 5 «спадкоємців»

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Apple запустила функцію Digital Legacy у бета-версії iOS 15.2. Вона дозволяє вибрати до пʼяти «спадкоємців», у яких зʼявиться доступ до iCloud користувача, коли він помре.

Так, за допомогою спеціального ключа у цих людей зʼявиться доступ до документів, світлин, покупок та іншого, пише The Verge. Однак спершу «спадкоємці» повинні надати Apple довідку про смерть власника облікового запису.

Для більшої кількості користувачів Apple ця функція стане доступною після повного запуску оновлення. Однак, наразі невідомо, у якій саме версії macOS буде така ж функція.

Таку можливість компанія почала тестувати після того, коли в Apple роками надходили прохання від родичів відкрити їм доступ до даних померлої людини. Однак конфіденційність не дозволяла цього зробити.