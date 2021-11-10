Україна та США підписали нову Хартію про партнерство. Вона визначатиме відносини між країнами в найближчі 10 років
- Автор:
- Олег Панфілович
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Україна та Сполучені Штати Америки уклали Хартію про стратегічне співробітництво.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
Церемонія підписання пройшла в будівлі Державного департаменту США у Вашингтоні. Свої підписи під документом поставили Дмитро Кулеба та голова Держдепу Ентоні Блінкен.
«Хартія — це стратегічний документ. Він на десять років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але Хартія продовжуватиме діяти», — пояснив перед підписанням Кулеба, повідомляє Укрінформ.
Цим документом Сполучені Штати підтверджують зобов’язання підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Передбачається розширення двосторонньої взаємодії, щоб посилити безпеку в Європі та Чорноморському регіоні та зміцнити енергетичну безпеку.
Оновлена Хартія також закріплює підтримку Сполученими Штатами прагнення України до членства в Євросоюзі та НАТО. Документ позитивно оцінює проведення важливих реформ в Україні. Крім того, в оновленій Хартії закріплена підтримка амбітного плану трансформації української економіки, що передбачає модернізацію ключових секторів і просування інвестицій.
Підписаний у середу документ замінить аналогічну Хартію, яку Україна та США уклали у 2008 році. Зазначається, що редакція 2021 року має низку відмінностей, насамперед пов’язаних з новими реаліями, зокрема з агресією РФ проти України.
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