Франція повернула Беніну 26 культурних артефактів, вивезених колоніальними військами 130 років тому

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Gerard Julien / AFP / Getty Images

Франція повернула Беніну (Західна Африка) 26 цінностей та культурних артефактів, які колоніальні війська вивезли в 1891 році.

Про це повідомляє Le Monde.

Щоб забрати національні цінності, у Париж прилетіли президент Беніну Патріс Талон і міністр культури Мішель Абімболя. Повертав артефакти президент Франції Емманюель Макрон на урочистій церемонії. Він назвав це історичним моментом справедливості.

Беніну повернули деревʼяні статуї, священні вівтарі та трон короля Дагомеї. Зустрічали коштовності в аеропорту міста Котон сотні людей.

Два місяці артефакти пробудуть у спецсховищах для акліматизації, після чого їх виставлять у музеї.

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