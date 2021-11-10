Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав «фігнею» шлях України до НАТО. Альянс він вважає неефективним
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Владислав Атрошенко
Мер Чернігова Владислав Атрошенко на засіданні міськради назвав «фігнею» прагнення України вступити до НАТО, яке закріплене в Конституції, а сам Альянс назвав неефективною структурою.
«Сьогодні ми говоримо про НАТО, що нам потрібно вступати до НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективно і неодноразово свідчило, що там якийсь, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала чи Америка, чи Росія... Кого захистило НАТО? Нікого!» — сказав Атрошенко.
Як приклад неефективності він навів реакцію НАТО на окупацію Криму — «нічого не зробило», а також військові операції НАТО під час громадянської війни в Югославії у 1990-х роках, зокрема бомбардування.
- У січні 2014 року Атрошенко був одним із депутатів Ради, який голосував за «диктаторські закони», що дозволяли Віктору Януковичу, його режиму та силовикам придушувати будь-які протести й опір, зробивши законними будь-які переслідування.
- У 2020 році Атрошенко задекларував 138 мільйонів гривень і будинок, які нібито отримав у спадок.