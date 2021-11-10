Суд у Маріуполі арештував екскоменданта катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Тетяна Козак / Ґрати
Суд у Маріуполі взяв під варту на два місяці колишнього коменданта в’язниці бойовиків «Ізоляція» в окупованому Донецьку Дениса Куликовського з позивним «Палич». У цьому місці бойовики незаконно утримують людей, дуже часто з проукраїнськими поглядами, та катують їх.
Про це пише «Суспільне».
Суд арештував його до 7 січня без можливості внесення застави. Відповідне клопотання внесли прокурори.
Сам Куликовський на суді з журналістами спілкуватися відмовлявся. Він визнав свою провину і сказав, що шкодує про скоєне.
Також він розповів, що останні кілька років проживав у Києві, а винаймати житло йому допомагали знайомі.
- 9 листопада у Києві правоохоронні органи затримали бойовика з позивним «Палич», який був комендантом катівні «Ізоляція» в окупованому Росією Донецьку. Ідеться про Дениса Куликовського, який катував і ґвалтував полонених.
- У червні 2014 року в окупованому Донецьку бойовики захопили культурний і мистецький центр «Ізоляція», розташований на території колишнього заводу. Після захоплення вони облаштували там військову базу і не дали змоги засновникам вивезти арт-об’єкти та майно фонду.
- На тому місці бойовики організували незаконне утримання мирних жителів і полонених зі Збройних сил України. Вони жорстоко поводились з полоненими, застосовували до них психологічне та фізичне насильство, катували та примусово залучали до праці. Зокрема, в «Ізоляції» утримували журналіста Станіслава Асєєва, якого звільнили з полону в грудні 2019 року.
- За даними Офісу генпрокурора, наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основних виконавців злочинів, вчинених там. Загалом вже 15 фігурантам заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території «Ізоляції» та встановлено близько 170 постраждалих.