Суд у Маріуполі арештував екскоменданта катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку

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Тетяна Козак / Ґрати

Суд у Маріуполі взяв під варту на два місяці колишнього коменданта в’язниці бойовиків «Ізоляція» в окупованому Донецьку Дениса Куликовського з позивним «Палич». У цьому місці бойовики незаконно утримують людей, дуже часто з проукраїнськими поглядами, та катують їх.

Про це пише «Суспільне».

Суд арештував його до 7 січня без можливості внесення застави. Відповідне клопотання внесли прокурори.

Сам Куликовський на суді з журналістами спілкуватися відмовлявся. Він визнав свою провину і сказав, що шкодує про скоєне.

Також він розповів, що останні кілька років проживав у Києві, а винаймати житло йому допомагали знайомі.