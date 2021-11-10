СБУ рекомендує накласти санкції на нових власників літаків, які незаконно літали в Крим та Росію

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СБУ

Служба безпеки України рекомендувала Раді нацбезпеки та оборони застосувати санкції щодо нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією «JET4U SRL ». Саме ця компанія у лютому 2021 року потрапила під санкції через польоти до Росії та на тимчасово окуповані території України з порушенням законодавства.

Про це повідомив Голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу, пояснивши, що підсанкційна компанія намагається обійти обмеження.

«На момент ухвалення рішення про санкції чотири повітряних судна перебували за межами України, а один — літак, який використовував Медведчук — перебував в аеропорту «Жуляни». Там він перебуває і зараз. Згодом бенефеціари суден почали змінювати власників та обслуговуючі компанії», — зазначив Баканов.

Він додав, що у лютому СБУ запропонувала оновити санкції, застосувавши їх вже до нових власників-нерезидентів.

«Але на цьому підсанкційні суб’єкти не зупинилися. Ми фіксуємо спроби змінити власників, обслуговуючі компанії та бортові номери. І таким чином обійти санкції. Але я не думаю, що ці юридичні хитрощі дадуть свій результат. Адже СБУ сьогодні рекомендувала РНБО застосувати санкції і до нових власників», — додав голова Служби безпеки України.