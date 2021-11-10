РНБО запроваджує санкції проти 8 осіб, причетних до відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму

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Офіс президента України / Facebook

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Це вісім фізичних осіб: чотири громадянина Нікарагуа, чотири громадянина Російської Федерації», — зазначив Данілов під час брифінгу.

На початку листопада Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з огляду на незаконний та неузгоджений візит посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес. Тоді вона навідалася до Криму для вручення консульського патенту так званому почесному консулу Нікарагуа в РФ із резиденцією у Сімферополі Олегу Белавенцеву.

Пізніше стало відомо, що Кабмін запропонував Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції з огляду на відкриття так званого консульства Республіки Нікарагуа у Криму.