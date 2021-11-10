В Окружному адмінсуді оскаржили перевірку COVID-сертифікатів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Окружний адміністративний суд Києва подали позов про незаконність перевірки COVID-сертифікатів у громадських місцях. Позивач просить виплатити моральну компенсацію у розмірі мільйон гривень.

Про це пише пресслужба ОАСК.

Там зазначають, що з оскарженням певних положень постанови уряду про запровадження карантину звернувся житель Миколаєва.

«Позивач, окрім іншого, просить суд скасувати п. 18 вказаної постанови в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії, посадовим особам, уповноваженим органами місцевого самоврядування проводити на вулицях, у парках, інших громадських місцях (закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті) вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження у цій справі.