В Україні закінчується пільгове розмитнення «євроблях» — з 11 листопада поліція зможе штрафувати водіїв

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Shiyang Huang / Flickr

В Україні 10 листопада завершується 180-денний період пільгового розмитнення автомобілів на іноземних номерах («євроблях»), ввезених до країни до 31 грудня 2020 року.

Йдется про б/в авто, випущені не менше пʼяти років тому, та які станом на 31 грудня минулого року перебували у митному режимі тимчасового ввезення чи транзиту.

Голова комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив, що більше жодних відстрочок чи пільгових періодів не буде. Пільги, однак, діють для учасників бойових дій — до 8 лютого 2022 року.

З 11 листопада поліція зможе штрафувати на дорогах України водіїв «євроблях». Штраф від поліції загрожує у розмірі 8 500 гривень, але правоохоронці передаватимуть дані про авто до Держмитслужби, а та, у свою чергу, стягуватиме штраф за перевищення термінів ввезення автомобіля. Власникам «євроблях» після штрафу доведеться вивезти авто за кордон чи розмитнити.