Кабмін підвищив тарифи на трансплантацію легень і серця — за кожну операцію лікарня отримає понад 2 мільйони гривень

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National Cancer Institute / Unsplash

Кабінет міністрів на засіданні 10 листопада підвищив тариф на пересадку легень і серця. Так, урядовці ухвалили зміни до постанови № 1083, яка затверджує перелік послуг і тарифів для проведення таких операцій.

За кожну трансплантацію серця МОЗ сплачуватиме закладам, які виконують такі операції, 2 001 059 гривень, а за трансплантацію легень — 2 678 507 гривень.

Глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що міністерство ініціювало оновлення тарифів відповідно до практичного досвіду виконання таких операцій.

«Нові тарифи дозволять покрити всі необхідні витрати та надають можливість лікарням розвивати цей напрямок меддопомоги», — прокоментував рішення уряду Ляшко.

Раніше трансплантація серця чи комплексу «серце-легені» оплачувалась медичним закладам за тарифом 614 тисяч гривень. Уряд розділив послугу на дві окремі та підвищив тариф для кожної з них.