У США на аукціоні продали компʼютер Apple-1, який Стів Джобс та Стів Возняк зібрали у гаражі

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MediaNews Group/Inland Valley Daily Bulletin via Getty Images

У США на аукціонні за $400 тисяч продали компʼютер Apple-1, який зібрали співзасновники компанії Стів Возняк та Стів Джобс у 1976 році у гаражі.

Про це повідомляє BBC.

Компʼютер Apple-1 у деревʼяному корпусі з акації коа все ще функціонує і є одним з 200 виготовлених та проданих у вигляді наборів. З компʼютером у комплекті йдуть посібники користувача та програмне забезпечення Apple на двох касетах. Цей Apple-1 мав лише двох власників: професора коледжу та його студента, якому він продав компʼютер за $650.Апарат отримав назву «Apple-1 коледжу Чаффі» як раз тому що його першим власником був професор з цього коледжу.

Представники аукціону назвали компʼютер «Святою Ґраалю» для колекціонерів вінтажної електроніки та компʼютерної техніки.

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MediaNews Group/Inland Valley Daily Bulletin via Getty Images

Компанію Apple Стів Джобс, Стів Возняк та Рональд Уейн заснували 1 квітня 1976 року в гаражі в Каліфорнії. Щоб допомогти профінансувати виробництво компʼютерів Apple 1, Джобс продав свій VW Microbus, а Возняк продав свій калькулятор HP-65 за $500. У 1976 році вони зібрали у гаражі компʼютери і продали їх за $666,66 (Возняку подобалися ці цифри). Вважається, що у світі існує близько 20 таких компʼютерів, які можуть функціонувати.