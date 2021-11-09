Airbnb оновився — зʼявилася перевірка швидкості WiFi, захист на $1 млн та ряд покращень

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Онлайн-майданчик короткострокової оренди житла по всьому світу Airbnb оновила інтерфейс, функціонал і додав низку нових покращень напередодні зимових канікул.

Презентація пройшла на сайті Airbnb, а виконавчий директор Брайан Ческі у своєму Twitter коротко виклав суть нововведень.

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Airbnb запустила автоматичний переклад 60 мовами опису та відгуків на житло, прибравши кнопку «Натисніть, щоб перекласти». Поліпшено перевірку фотографій на відповідність умовам житла, зʼявилася перевірка швидкості WiFi у домоволодіннях, а пошук став ще більш гнучким – можна бронювати на 12 місяців уперед.

Крім цього додано чотири нові категорії житла — поза зоною доступу, поряд із гірськолижними схилами, люкс та незвичайні будинки.

Також покращено владику «Поїздки». Тепер на ній вся необхідна інформація, таймер зворотного відліку для бронювання, персональні пропозиції та інші розділи.

Airbnb покращила програму страховки AirCover, зробивши її безкоштовною та доступною для всіх господарів житла на платформі. Нею власники можуть бути застраховані до $1 млн у разі пошкоджень майна навіть з урахуванням постраждалих гостей. Також вона може покрити на цю ж суму тимчасову втрату доходу (через ремонт) та збитки. Програма дозволяє висунути претензію протягом 14 днів, навіть якщо приїхали нові гості.

Повний список 150 оновлень тут.