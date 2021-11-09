«Холодна кістка». Дослідники виявили перший вид динозавру, який жив у Гренландії 214 мільйонів років тому

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Diversity

Міжнародна група дослідників з Португалії, Данії та Німеччини виявили перший вид динозавра, який жив у Гренландії 214 мільйонів років тому. Про це повідомляє Sky News.

Новий вид динозаврів вшановує місцеву мову інуїтів – його наукова назва Issi saaneq і означає «Холодна кістка» ("Cold Bone"). Ця тварина є травоїдною, вона середнього розміру з довгою шиєю і була попередником завроподів (наприклад, брахіозавру — це одна з найбільших наземних тварин в історії).

Перші останки динозавра — два черепи, що добре збереглися — виявили ще у 1994 році палеонтологи з Гарвардського університету під час експедицій до Гренландії, але тоді ще не було ясно, чи належать вони до зовсім нового вигляду. Міжнародна група дослідників зараз підтвердила це відкриття у журналі Diversity.

Команда провела мікро-компʼютерну томографію виявлених кісток, що дозволило створити цифрові 3D-моделі внутрішніх структур і кісток. На думку вчених, два черепи належали динозавру-юнакові та майже дорослій особині.

«Анатомія двох черепів унікальна у багатьох відношеннях, наприклад, за формою та пропорціями кісток. Ці зразки, безумовно, належать до нового вигляду», — сказав провідний автор Віктор Беккарі, який аналізував у Лісабонському університеті NOVA.

Новий гренландський динозавр відрізняється від інших завроподів, виявлених досі, але дослідники заявили, що має деякі подібності з динозаврами, виявленими у Бразилії. На думку вчених, ці три види утворюють групу, яку називають платозавридами — через їхні граційні дві ноги, що досягали довжини від 3 до 10 метрів.

Коли цей динозавр був живий, а це наприкінці тріасового періоду, надконтинент Пангея розпадався на частини, і починав формуватися Атлантичний океан.

«У той час на Землі відбувалися кліматичні зміни, які дозволили першим травоїдним динозаврам досягти Європи», – пояснив професор Ларс Клемменсен із Копенгагенського університету.

Після проведення всіх робіт, дослідники передадуть скамʼянілості до Музею природної історії Данії.