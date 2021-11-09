Зеленський скликає на середу засідання РНБО
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський скликає на середу засідання Ради національної безпеки та оборони.
Про це повідомляється на сторінці РНБО.
«Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
- Востаннє засідання РНБО проходило 22 жовтня. За його підсумками Кабінет міністрів зобовʼязали налагодити механізм безперебійного постачання газу для побутових та інших споживачів до кінця опалювального сезону.
- Також українська влада ухвалила надати Європі можливість отримувати транзитом додаткові 55 млрд кубів газу на рік. Крім того Україна допоможе Молдові з поставками газу.