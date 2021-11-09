Зеленський скликає на середу засідання РНБО

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський скликає на середу засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляється на сторінці РНБО.

«Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.