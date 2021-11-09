Центральна виборча комісія визнала Сергія Кострійчука обраним народним депутатом — замість Верещук

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Пресслужба партії «Слуга народу»

Центральна виборча комісія визнала Сергія Кострійчука обраним народним депутатом, у Верховній Раді він замінить Ірину Верещук, яку призначили міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та віцепремʼєр-міністром України.

Про це ЦВК повідомила увечері 9 листопада у Facebook.

Через дострокове припинення повноважень Верещук як народного депутата ЦВК визнала обраним іншого депутата — Сергія Кострійчука, який був №140 у у виборчому списку партії «Слуга народу».

Пресслужба партії «Слуга народу»

«Чесно» пише, що Кострійчук — засновник та голова громадської організації «Слуги народу». На президентських і парламентських виборах він координував роботу штабів партії у регіонах. Також Кострійчук працював юристом у Міністерстві аграрної політики, державному підприємстві «Украгролізинг» та в інших комерційних структурах на відповідній посаді юриста.

Кострійчук закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.