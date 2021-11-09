Репер Тревіс Скотт поверне глядачам кошти за квитки на його концерт і оплатить похорон загиблих у тисняві
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / ACL Festival
Американський репер Тревіс Скотт пообіцяв повернути кошти за квитки на його фестиваль Astroworld після того, як у перший день проведення у тисняві загинуло вісім людей. Він також планує оплатити похорон загиблих.
Про це пише TMZ.
Окрім цього, репер планує надати усю необхідну допомогу і постраждалим у тисняві. Скотт також став партнером організації BetterHelp, яка місяць безкоштовно працюватиме з гостями фестивалю для відновлення їхнього ментального здоров’я.
Також його представники повідомили, що репер не виступить на фестивалі Day N Vegas Festival 12-14 листопада, тому що наразі він «не в тому стані, щоб давати концерти».
- У Техасі під час виступу репера Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld Festival фанати затоптали вісьмох людей, намагаючись підійти ближче до артиста. В результаті цього поліція Хʼюстона відкрила кримінальне розслідування. Жертвами інциденту стали люди віком від 14 до 27 років, ще близько 300 людей отримали травми.
- На американських реперів Тревіса Скотта та Дрейка подали до суду за «підбурювання натовпу» на фестивалі Astroworld у Техасі. 23-річний позивач Крістіан Паредес з Техасу має намір стягнути з реперів мільйон доларів як компенсацію за травми та медичні витрати, оскільки він також постраждав під час фестивалю. Хлопець стверджує, що репери спровокували натовп та не зупинили концерт, коли почалось насилля.