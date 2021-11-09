Черкаська область з 12 листопада переходить у «червону» зону
- Автор:
- Софія Телішевська
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Masaaki Komori / Unsplash
З 12 листопада Черкаська область переходить у «червону» карантинну зону. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
Наразі 18 регіонів України перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- В Україні вчора, 8 листопада, виявили 18 988 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень померли 833 людини, а 16 609 одужали. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим COVID-19 2 967 людей.