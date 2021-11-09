В Україні посилили штрафи за вигул собак без намордників і заборонили пересувні цирки

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В Україні набув чинності закон щодо посилення охорони тваринного та рослинного світу. Зокрема, відтепер заборонено діяльність пересувних цирків, зоопарків і виставок з тваринами.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Водночас було значно посилено і відповідальність власників домашніх тварин, особливо собак. Закон передбачає, що за вигул собак без намордників (згідно з переліком небезпечних порід) або не у відведених для цього місцях і за неприбирання їхніх екскрементів правоохоронці можуть винести попередження або виписати штраф у розмірі 170—340 гривень. Для посадових осіб — штраф 340—850 гривень.

Якщо порушення відбувається повторно протягом року, то штраф зростає до 340—510 гривень, а для посадових осіб до 510—1 020 гривень.

Якщо ж через порушення було завдано шкоди іншій людині чи її майну, тоді штраф зростає до 1 700—3 400 гривень з конфіскацією тварини. Для посадових осіб — 3 400—5 100 гривень із конфіскацією тварини.

Окремо також встановлюються штрафи та навіть адміністративний арешт за жорстоке поводження з тваринами.

Перелік небезпечних порід собак має затвердити Кабмін, але цього досі не було зроблено. Наразі серед документів уряду з цього приводу існує лише постанова від 2002 року. У ній існує перелік «порід, відповідальність власників яких підлягає обовʼязковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам». У цьому списку понад 80 різних порід, зокрема вівчарки, бульдоги, бультер’єри, добермани, лабрадори, мастифи, ротвейлери, сенбернари, тер’єри, хаскі.