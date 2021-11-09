Європейський Союз виключив Україну із «зеленого» списку

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Thierry Monasse / Contributor

Посли країн-членів Європейського Союзу виключили Україну та Сінгапур з переліку безпечних для подорожей країн, однак кожна держава окремо буде ухвалювати, чи забороняти українцям вʼїзд.

Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті Ради ЄС.

У МЗС пояснюють, що Європейський Союз врахував прогрес вакцинації у всьому світі та нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі. Він рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови, якщо вони здадуть тест під час перетину кордону.

Плануючи подорож, краще перевіряти актуальний режим вʼїзду та транзиту до країн на карті від МЗС.

Коли Рада Європейського Союзу ухвалює рішення зберегти країну в «зеленому» списку, вона керується такими критеріями:

не більше 75 нових випадків ковіду на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;

не менше 300 тестів на 100 тисяч жителів за попередні 7 днів;

не більше 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за попередні 7 днів.

14 липня Європейський Союз уперше вніс Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців. Там Україна перебувала до сьогодні.