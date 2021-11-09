У Португалії компаніям заборонили турбувати у неробочий час працівників на віддаленій роботі

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У Португалії ухвалили закон, за яким роботодавцям заборонено звертатися до своїх працівників, які працюють у віддаленому режимі, у неробочий час.

За порушення заборони вони мають сплатити штраф, пише Euronews.

Також компаніям заборонено моніторити активність працівників, які працюють удома.

Водночас зміни у трудовому законодавстві не стосуються компаній, де працює менше десяти співробітників.

Окрім цього, тепер компанії повинні брати участь у сплаті рахунків за комунальні послуги працівників, повʼязаних із переходом на віддалену роботу, йдеться про електрику та інтернет, проте рахунку за воду це не стосується.

Співробітники з дітьми до 8 років отримали право працювати з дому, не погоджуючи це заздалегідь із роботодавцем.