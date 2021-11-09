У Португалії компаніям заборонили турбувати у неробочий час працівників на віддаленій роботі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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rawpixel / Unsplash
У Португалії ухвалили закон, за яким роботодавцям заборонено звертатися до своїх працівників, які працюють у віддаленому режимі, у неробочий час.
За порушення заборони вони мають сплатити штраф, пише Euronews.
Також компаніям заборонено моніторити активність працівників, які працюють удома.
Водночас зміни у трудовому законодавстві не стосуються компаній, де працює менше десяти співробітників.
Окрім цього, тепер компанії повинні брати участь у сплаті рахунків за комунальні послуги працівників, повʼязаних із переходом на віддалену роботу, йдеться про електрику та інтернет, проте рахунку за воду це не стосується.
Співробітники з дітьми до 8 років отримали право працювати з дому, не погоджуючи це заздалегідь із роботодавцем.
- Через пандемію віддалена робота перестала сприйматися як крайній захід на певний час. Багато компаній у світі перевели працівників на дистанційну роботу. До прикладу, компанія Twitter одна з перших у світі вирішила перевести працівників на віддалену роботу — це рішення ухвалила ще у травні торік. Згодом у Google та Facebook теж дозволили своїм співробітникам працювати віддалено.
- У серпні агентство Reuters повідомило, що працівники Google, які перейдуть на постійну віддалену роботу, можуть отримувати меншу зарплату, ніж ті, хто працюватиме в офісі.